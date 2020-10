Violente intre manifestanti si politisti in Napoli, la protestele fata de masurile anti-COVID. "Vom inchide totul"

Demonstrantii au scandat sloganuri si s-au adunat in fata administratiei regionale, aruncand artificii si fumigene, in timp ce politia a folosit gaze lacrimogene impotriva protestatarilor, relateaza agentia ANSA.Vincenzo De Luca, presedintele regiunii Campania, a anuntat vineri ca regiunea va intra in lockdown din cauza unei cresteri majore a numarului infectarilor cu coronavirus. Campania a inregistrat un numar zilnic de 2.280 de cazuri de COVID-19, a declarat De Luca la un eveniment transmis live pe Facebook , o crestere de aproape 50% fata de cele 1.541 inregistrate joi."Vom merge mai departe si vom inchide totul", a spus el, propunand o inchidere de "o luna, 40 de zile". Decretul regional care implementeaza masura va fi adoptat sambata sau duminica, a relatat ANSA, citand surse din cadrul guvernului regional.La putin timp dupa aceea, Protectia civila italiana a anuntat 19.143 de cazuri de COVID-19 in tara, un nou record zilnic care a ridicat numarul total al infectarilor la 484.869.De asemenea, in Italia au existat 91 noi decese legate de COVID-19, ceea ce ridica bilantul total la 37.059, iar numarul pacientilor de la terapie intensiva a crescut la peste 1.000, pentru prima data in peste cinci luni.Guvernul premierului Giuseppe Conte a rezistat pana acum solicitarilor privind introducerea unui lockdown national, argumentand ca ar exista costuri prea mari din punct de vedere economic si social.