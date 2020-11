Violeta Alexandru, infectata cu COVID-19: "Imunitatea mea nu a fost chiar in cea mai buna forma"

"Am folosit toate masurile de protectie, in ceea ce ma priveste inclin sa cred ca imunitatea mea nu a fost chiar in cea mai buna forma, in sensul in care am muncit foarte mult, mi-a fost destul de greu si obositor si, ca atare, sunt convinsa ca pe fond de oboseala ceva s-a intamplat, pentru ca masurile de protectie mi le-am luat", a declarat ministrul Muncii, luni seara, intr-o interventie telefonica la Realitatea Plus.Alexandru a explicat ca in primele zile ale bolii s-a simtit "chiar foarte bine", dupa care a constatat o "usoara pierdere" a gustului si mirosului."Am un singur mesaj: atentie, distanta fata de cel cu care vorbesti, masca de protectie si mare, mare atentie! Le spun tuturor ca nu este de glumit si ca trebuie sa fie foarte, foarte atenti in continuare", a adaugat ministrul Muncii.Aceasta a precizat ca in perioada de izolare lucreaza in telemunca.Violeta Alexandru a anuntat, in 19 noiembrie, pe contul de Facebook ca a fost diagnosticata cu COVID-19.Citeste si: Papa Francisc anuleaza pelerinajul anual la statuia Fecioarei Maria, din centrul Romei, pe fondul pandemiei de COVID-19