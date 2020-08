Violeta Alexandru, dupa vizita la santierul din Bucuresti unde s-au raportat cazuri de coronavirus:"Am cerut raport la ITM"

Ea a adaugat ca a solicitat ITM un raport care sa cuprinda informatii despre conditiile de lucru si legalitatea in angajarea lucratorilor. Alexandru a mai spus ca, din ceea ce a aflat, sunt peste 200 de angajati, dintre care 38 de cetateni indieni, "dar evidenta trebuie sa ne-o dea angajatorul pe care nu l-am gasit la fata locului".Focarul infectie, santier. Cum s-a putut ajunge ca 34 muncitori infectati si clarificare nationalitatea lor?"Eu va pot da informatii despre aspecte care tin de competenta Ministerului Muncii. Alte informatii despre starea lor de sanatate, ca peste 30 dintre ei sa fie infectati, trebuie sa intrebati institutia care agestiona situatia adica DSP Bucuresti, alaturi de care m-am deplasat aseara la santierul respectiv, unde era posibil sa fie un focar.Din primele informatii, cei infectati sunt din India, dar urmeaza sa avem o evaluare completa. Avem in primul rand o problema de sanatate si DSP Bucuresti e deja implicata in a gasi solutii. Inca din cursul noptii luase primele masuri.Raportul pe care l-am solicitat Inspectoratului Teritorial de Munca.Nu vreau sa ma antepronunt. Astept raportul. Am tinut foarte mult ca deplasarea ITM sa se faca la momentul la care l-am facut si eu pentru ca daca se facea mai tarziu, se puteau schimba datele problemei. Raportul se va axa pe conditiile de munca, pe existenta sau nu a contractelor de munca", a afirmat Violeta Alexandru, intrebata duminica intr-o conferinta de presa despre cum s-a putut ca 34 de muncitori de pe acel santier sa fie infectati.Ea a precizat ca nu vrea sa speculeze in legatura cu cine este angajatorul si ca orice angajator oricat de mic sau de mare ar fi trebuie sa respecte conditiile de munca."Din ceea ce am aflat sunt peste 200 de angajati, dintre care 38 de cetateni indieni, dar evidenta trebuie sa ne-o dea angajatorul pe care nu l-am gasit la fata locului. Nu vreau sa speculez si nu e rolul meu sa intru intr-o investigatie de cine angajatorul.Orice angajator ar fi, mic sau mare, el trebuie sa aiba grija de conditiile de munca ale angajatilor. Pe mine ma intereseaza sa verificam legalitatea contractelor de munca, conditiile de cazare, etc. In acest moment ne intereseaza starea de sanatate, urmand ca sub competenta ITM sa intre verificarea inspectorilor de munca", a mai explicat Alexandru.Ministrul Muncii a adaugat ca nu a intrat in incinta, in deplasarea pe care a facut-o aseara pe acel santier din Capitala."Nu eu am fost cea care a intrat in incinta. Rolul meu e sa determin institutiile sa actioneze, fiecare pe competenta sa. Despre starea de sanatate, DSP Bucuresti va poate da cele mai pertinente date cu privire la starea lor de sanatate", a explicat Violeta Alexandru.Chestionata daca este oprita activitatea pe acel santier, Alexandru a spus ca DSP Bucuresti poate furniza aceste date, inclusiv masurile privind carantina.Citeste si: