Doctorul Virgil Musta avertizeaza ca "vor fi impuse din nou restrictii impotriva COVID-19 daca noua varianta Delta se va transmite comunitar si in Romania"

"Situatia este usor alarmanta pentru ca peste 70 din tari se confrunta cu aceasta tulpina Delta care are o contagiozitate cu 60% mai mare decat contagiozitatea tulpinei engleze, care la randul ei avea peste 50% contagiozitate peste tulpina din Wuhan. Aceasta tulpina se va transmite mult mai repede decat celelalte. Pe de alta parte se stie ca formelee clinice sunt mai severe cu aceasta noua tulpina, iar vaccinarea confera mai putina imunitate, astfel daca pentru vaccinul Pfizer 94% dintre persoanele care s-au vaccinat dobandesc imunitate, in situatia tulpinei Delta, doar 88%, acelasi lucru se intampla si cu celelalte vaccinuri",a declarat medicul Virgil Musta.Doctorul Musta a atras atentia ca noua varianta Delta sau indiana este mai rezistenta la vaccinuri, ceea ce nu inseamna ca acestea nu vor conduce la evitarea formelor grave:"Daca sunt vaccinati, formele vor fi mai usoare. Doar ca un numar mai mare de persoane care s-au vaccinat risca sa faca boala. Daca in schimb nu te-ai vaccinat, acolo riscul de a face forme severe este mai mare", a mai spus Virgil Musta.Intrebat, la B1 TV, daca noua varianta ar putea duce la noi restrictii, medicul a raspuns:"Probabil in momentul cand se va constata ca apare tulpina si ca se va transmite comunitar si in Romania vor aparea din nou restrictiile. Avem deja un plan de intrare din nou in aserta in cazul inc are apare o noua tulpina care creeaza transmitere comunitara. Acest plan presupune ca fiecare institutie sa aiba esalonat care sunt sectiile care vor intra si cum vor intra in functiune daca numaruld e cazuri va creste", a mai spus Virgil Musta.