Cat conteaza cantitatea de virus luata in cazul unei contaminari cu noul coronavirus. Explicatia doctorului Musta

De fiecare data cand a vorbit de inceperea noului an scolar, doctorul timisorean Virgil Musta a atras atentia ca riscul de contaminare in scoala este unul real. Tocmai din acest motiv, medicul a recomandat ca in cazul copiilor cu risc sau a acelora care au persoane vulnerabile in familie, orele sa se faca online., a explicat medicul Virgil Musta.Doctorul care coordoneaza sectia COVID-19 de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara a explicat ca in cazul copiilor care merg la scoala, mastile sunt importante, dar cea mai importanta masura este igiena., a mai aratat Virgil Musta.Medicul a mai subliniat ca e important ca salile de clasa sa fie aerisite pentru ca in cazul unei contaminari, conteaza si cantitatea de virus "incasata"., a mai aratat medicul Virgil Musta.