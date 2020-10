Medicul Virgil Musta, despre rata de pozitivare de 25%: "Valoarea mare este incadrata in trendul ascendent al infectiilor din ultima perioada"

"Aceasta valoare mare este incadrata in trendul pe care il avem in ultimul timp, si anume trendul ascendent al infectiilor. Chiar daca numarul de cazuri este mai mic, totusi vedem ca procentul de pozitivare este mare si asta denota ca o mare parte dintre cei care se testeaza sunt depistati pozitivi", explica doctorul.El mai sustine ca asta inseamna si ca transmiterea comunitara este accentuate, dar si ca testele sunt facute, predominant, oamenilor care au simptome specifice COVID-19."Transmiterea comunitara e accentuata si e foarte probabil ca testele sa fi fost facute pe suspiciuni de diagnostic, facute mai pe caz, nu facute doar intamplator. Adica au fost facute pentru ca persoanele respective prezentau, cel mai probabil, simptomatologie. Foarte multe persoane sunt contaminate in colectivitate si de aici lumea e mai sensibila. Cand are simptome, se duce sa se testeze", concluzioneaza Virgil Musta.Noi date ingrijoratoare au fost raportate luni, 5 octombrie 2020, de autoritatile romane. 1.591 de cazuri noi de coronavirus si 45 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, la Terapie Intensiva sunt internati 592 de pacienti. In ultima zi, s-au facut 6.537 de teste. Gradul de pozitivare este de aproape 25%.