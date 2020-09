Virgil Musta, despre numarul record de cazuri de COVID-19: Restaurantele pot reprezenta un focar de infectie

Prima ar fi ca mai multi oameni au vrut sa se testeze inainte de inceperea anului scolar, ca sa se asigure ca sunt sanatosi inainte de a trimite copilul in colectivitate. Ar putea exista si o legatura cu redeschiderea restaurantelor si cafenelelor din spatiile interioare, care, dupa cum spune medicul, ar putea reprezenta focare in cazul in care nu se respecta regulile."Foarte probabil ca acest bilant de azi se datoreaza unui numar foarte mare de pacienti care s-au testat, fiind inceputul anului scolar si multi dintre ei au vrut sa vada daca merg in siguranta sau nu la scoala", a spus Virgil Musta la Antena 3 Medicul sustine ca este prematur sa discutam despre inceperea anului scolar drept o cauza a recordului si ca, mai degraba, redeschiderea restaurantelor din spatiile interioare ar fi putut avea un impact."Aproape sigur aceste cifre mari nu sunt consecinta inceperii anului scolar, pentru ca este prea devreme, dar intra in discutie dechiderea restaurantelor, daca nu s-au pastrat regulile de protectie. Astfel, ele pot reprezenta un focar de infectie important", a mai declarat Virgil Musta.