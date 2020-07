Vlad Voiculescu catalogheaza drept "neobrazare" proiectul Gabrielei Firea privind testarea gratuita a celor care pleaca in vacanta

Liderul PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, sustine ca este "un eveniment foarte trist" decizia Consiliului General al municipiului Bucuresti de a vota posibilitatea realizarii de teste gratuite pentru depistarea COVID-19 in cazul bucurestenilor care vor sa plece in strainatate.Voiculescu catalogheaza demersul primarului general de a promova acest proiect drept "neobrazare" si acuza ca este "o bataie de joc" la adresa bucurestenilor si pe bani publici."Gabriela Firea a avut neobrazarea sa treaca prin Consiliul General - si nu putea sa faca asta singura, abia astept sa vad cine a votat in Consiliul General al municipiului Bucuresti - pentru testarea cu prioritate a celor care pleca in Grecia", a declarat Vlad Voiculescu, duminica, intr-o conferinta de presa.Acesta sustine ca sunt "probabil mii sau zeci de mii" de oameni in Bucuresti care nu au un diagnostic confirmat si sunt trimisi sa se testeze pentru COVID-19, multi pe banii lor."Foarte multi oameni merg sa se testeze pe banii lor. Atunci cand oamenii sunt trimisi pe banii lor sa se testeze, sa prioritizezi testele pentru cei care pleaca in vacanta este o bataie de joc la adresa oamenilor in primul rand si la adresa banului public. Nu spun ca vacantele nu sunt importante, nu spun ca oamenii nu ar trebui sa plece in Grecia, dar Gabriela Firea pare sa fie cumva primarul Greciei sau un primar care lucreaza in beneficiul economiei si turismului grecesc decat pentru bucuresteni, pentru oamenii de aici", a mai afirmat Vlad Voiculescu.Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in sedinta de miercuri, proiectul "Testam pentru vacanta" care presupune efectuare de teste gratuite pentru cei care pleaca in vacanta in strainatate in tari care solicita teste negative de coronavirus pentru a intra pe teritoriul lor.