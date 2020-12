Vlad Voiculescu, despre campania de vaccinare: "Prioritar este personalul medical, nu politicienii"

Vlad Voiculescu spune ca "prioritatea absoluta este in mod evident gestionarea pandemiei si pregatirea campaniei de vaccinare. Primul vaccin va sosi pe 26, adica practic poimaine (...). Cred ca orice relaxare din partea noastra, a tuturor, personal si evident, orice relaxare din partea autoritatilor ar fi o greseala mare acum, in perioada sarbatorilor".Ministrul Sanatatii precizeaza ca "vom avea destule personalitati care se vor vaccina, cu siguranta, dar nimeni nu va sari randul".Primii vor fi cei din randurle personalului medical, care au prioritate, "nu politicienii, nu oricine altcineva".Intrebat daca se va vaccina in fata camerelor de filmat, pentru a da un exemplu, Vlad Voiculescu a raspuns: "Da, sigur ca da, dar atunci cand imi va veni randul, desi mi-ar placea sa fiu vaccinat astazi, deja".Intrebat daca vor fi cooptate personalitati in campania de vaccinare, noul ministru a raspuns: "Nu am nici o indoiala in privinta asta si da, va fi o campanie de comunicare, pe care am de gand sa o pregatesc, impreuna cu colegii de la celelalte ministere si impreuna cu presedintele Romaniei, care este direct implicat".Citeste si: Pacient cu COVID-19, batut pana la moarte cu un tub de oxigen in timp fiindca se ruga pe patul de spital