Ministrul Sanatatii: "Oamenii trebuie sa aiba acces la teste antigen de calitate, inclusiv in farmacii"

El a spus ca va fi reevaluata posibilitatea achizitionarii de teste antigen din farmacii de catre populatie."Vom reevalua aceasta chestiune. Avem de ieri un nou presedinte al Agentiei Medicamentului si am avut deja aceasta discutie. Cred ca este bine ca oamenii sa aiba acces la teste antigen de calitate si lucrul acesta cred ca poate sa se intample si in farmacii. Trebuie sa avem discutii cu expertii in domeniu", a spus Vlad Voiculescu.