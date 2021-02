Vladimir Putin refuza sa primeasca vaccinul contra COVID-19 Sputnik V

Presedintele, in varsta de 68 de ani, a respins sugestiile de a-si face vaccinul cat mai repede pentru a incuraja campania de vaccinare. El le-a spus jurnalistilor ca "nu vrea sa faca pe maimuta" in fata camerelor, potrivit dailymail.co.uk Putin sustine ca s-ar putea sa faca vaccinul la sfarsitul verii sau la toamna. Presedintele a fost criticat in luna august a anului trecut cand a declarat ca vaccinul Sputnik V este sigur si gata de a fi utilizat, cu toate ca studiile clinice nu erau finalizate.Potrivit unor studii effectuate la inceputul lunii februarie 2020, vaccinul rusesc are o eficacitate de 92%.Vladimir Putin a mai spus ca se va consulta cu medicul sau si ca probabil isi va face vaccinul mai tarziu , in decursul anului, cand o sa fie nevoit sa calatoreasca mai mult.In momentul actual, oricine doreste o intalnire fata in fata cu Putin trebuie sa stea doua saptamani in carantina inainte.