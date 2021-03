Vlad Voiculescu: Virus cu tulpina sud-africana, identificat la Matei Bals. "Nu este primul caz din tara"

"Astazi, la 'Matei Bals' a fost identificat un virus cu tulpina sud-africana. Nu este primul in tara. Cu atat mai mult regulile trebuie respectate", a declarat Voiculescu la Guvern.Potrivit reprezentantilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, tulpina sud-africana este caracterizata de cresterea capacitatii de contagiere, la fel ca si tulpina din Marea Britanie, insa nu exista date care sa indice faptul ca ar provoca mai multe cazuri grave decat celelalte mutatii ale virsului. De asemenea, specialistii explica faptul ca pana acum nu s-a observat cresterea ratei de deces din cauza noii tulpini, insa aceasta are un impact major asupra raspandirii mai usoare a virsului.Varianta B.1.351 a fost identificata pentru prima data la mijlocul lunii decembrie in Africa de Sud, iar pana in prezent a fost depistata in aproape 50 de tari.