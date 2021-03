Ce au si ce nu au voie sa faca persoanele care s-au vaccinat impotriva Covid-19. Ghidul publicat de autoritatile din Statele Unite

Vaccinatii se pot vizita reciproc in spatii inchise, fara masca

Sa viziteze alte persoane vaccinate in interior fara a purta masca si fara a respecta distantarea sociala;

Sa viziteze in interior persoane nevaccinate din aceeasi gospodarie, fara a purta masca si fara a pastra distantarea sociala, cu condtia ca persoanele nevaccinate sa fie in categoria de risc scazut de a face forma grava a bolii;

Sa evite carantinarea si testarea daca au intrat in contact cu persoane infectate cu COVID-19, in cazul in care sunt asimptomatice (persoanele vaccinate expuse), cu conditia de a-si monitoriza eventualele simptome pe parcursul a 14 zile.

trebuie sa poarte masca si sa pastreze o distantare fizica adecvata in raport cu persoanele nevaccinate din categoriile de risc ridicat la forma severa a infectiei cu COVID-19, aceeasi precautie fiind stipulata in cazul in care persoana nevaccinata are in gospodarie un membru aflat in categoria de risc ridicat.

trebuie sa poarte masca si sa pastreze distanta fizica atunci cand viziteaza persoane nevaccinate din mai multe gospodarii.

Raman in vigoare masurile preventive de baza, care includ purtarea mastii si pastrarea distantei in public, evitarea multimilor de marimi medii si mari, evitarea locurilor publice slab ventilate, spalarea frecventa a mainilor si testarea pentru COVID in cazul in care prezinta simptome.

Conform CDC, persoanele complet vaccinate sunt cei care au facut in urma cu cel putin doua saptamani a doua doza de vaccin Moderna sau Pfizer sau care au facut in urma cu cel putin doua saptamani unica doza de vaccin Johnson and Johnson, potrivit antena3.ro , care citeaza CNN.Noile recomandari spun ca persoanele complet vaccinate pot:Documentul CDC spune ca persoanele vaccinate:Centrul american pentru Controlul Raspandirii Bolilor recomanda ca oamenii, vaccinati sau nu, sa evite calatoriile si sa ramana acasa.