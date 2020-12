Masuri de relaxare in Salaj. Se redeschid barurile, restaurantele si cafenelele in Zalau si alte localitati

Potrivit acestei hotarari, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor este permisa fara a depasia spatiului si in, in localitatile unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori si fara a depasi 30% din capacitate daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori.Activitatea barurilor, restaurantelor si cafenelelor ramanedaca incidenta depaseste deAceleasi praguri si masuri sunt valabile si pentru activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare.Hotararea mai prevede ca nu este permisa activitatea in baruri, cluburi si discoteci si se interzice desfasurarea de reuniuni cu prilejul unor sarbatori, aniversari, petreceri in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private.