Zborurile spre Marea Britanie, Spania si Belgia, reluate de pe Aeroportul International Timisoara

"Ca urmare a reactualizarii listei tarilor care sunt considerate sigure si din care pasagerii pot reveni in tara fara sa mai intre in izolare sau carantina, pe langa destinatiile din Germania, Italia si Franta, se mai adauga un numar de 22 de tari. Cu 3 dintre acestea aeroportul Timisoara are legatura aeriana directa, respectiv: Anglia (Londra-Luton), Spania ( Barcelona , Madrid, Valencia), Belgia (Bruxelles-Charleroi). Astfel incepand de astazi, 7 iulie 2020, pe aeroportul din Timisoara se vor relua zborurile regulate spre si dinspre Londra-Luton si Barcelona, urmand ca de maine, 8 iulie a.c., sa fie reluate si zborurile directe spre si dinspre Bruxelles-Charleroi si Valencia, iar din 10 iulie a.c. se va relua si cursa directa spre si dinspre destinatia Madrid", precizeaza sursa citata.Inca de luna trecuta au fost reluate zborurilor regulate de pe aeroportul Timisoara spre si dinspre destinatii din Germania (Dortmund, Frankfurt-Hahn, Memmingen si Karlsruhe/ Baden-Baden), Italia (Bari, Bergamo, Bologna, Roma, Venetia) si Franta (Paris-Beauvais)Citeste si: