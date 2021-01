Zece anchetatori ai OMS descind la Wuhan si ancheteaza originea noului coronavirus

Acest oras chinez cu 11 milioane de locuitori este primul loc din lume care a raportat un caz de covid-19, la sfarsitul lui 2019. Aceasta boala, la acea vreme necunoscuta, a ucis aproape doua milioane de oameni pe glob.Vizita acestor zece experti OMS este ultransensibila pentru Beijing, care respinge orice vina in epidemie, practic eradicata in China, dar care continua sa faca ravagii in alte parti."Potrivit programului prevazut in prezent, ei urmeaza sa calatoreasca cu avionul din Singapore la Wuhan, la 14 ianuarie", a anuntat intr-o conferinta de presa obisnuita un purtator de cuvtnt al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian.China cere oricarui calator din strainatate sa stea in carantina - timp de doua saptamani - la un hotel.Aceasta regula urmeaza sa se aplice si anchetatorilor OMS, in pofida faptului ca acest lucru nu a fost confirmat in mod oficial.Expertii OMS urmau sa soseasca initial de saptamana trecuta, insa o problema de ultim moment cu privire la autorizarea intrarii pe teritoriul chinez le-a intarziat sosirea.Beijingul nu a furnizat marti alte detalii cu privire la programul expertilor.Anchetatorii nu au scopul sa desemneze vinovati, ci sa incerce sa inteleaga cum a trecut noul coronavirus de la animal la om, pentru a se evita o pandemie asemanatoare."Cautam raspunsuri, nu vinovati sau acuzati", a subliniat luni directorul insarcinat cu probleme de urgenta sanitara la OMS Michael Ryan."Este vorba despre intelegerea originii pandemiei, nu despre cautarea de vinovati", a declarat el. "Este vorba despre cautarea unor raspunsuri stiintifice cu privire la contactul intre om si animal", a adaugat el, apreciind ca "este o necesitate absoluta".Delegatia este alcatuita din zece cercetatori care provin din tot atatea tari - Danemarca, Regatul Unit, Olanda, Australia, Rusia, Vietnam, Germania, Statele Unite, Qatar si Japinia.China recunoaste ca virusul a fost descoperit prima oara la Wuhan.Insa ea subliniaza ca ar fi putut aparea si ca ar fi putut fi transmis de la animal la om in alt loc din tara sau din lume.Marion Koopmans, care face parte din aceasta misiune ONU, a declarat pentru postul chinez de televiziune CGTN ca echipa va fi "deschisa tuturor ipotezelor"."Cred ca ar trebui sa nu excludem absolut nimic, dar este important sa incepem la fata locului, evident, la Wuhan, unde a avut loc o mare epidemie", a subliniat ea.CITESTE SI: Medicul Radu Tincu, despre decesul lui Bogdan Stanoevici: "Intubarea si ventilarea unui pacient cresc riscul de infectii nosocomiale"