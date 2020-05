Zece angajati ai Spitalului de Neurochirurgie din Iasi au COVID-19

Ziare.

Medicul Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, a precizat ca, pana in prezent, au fost testati 60 de angajati ai unitatii, iar zece dintre ei, noua asistente medicale si un medic rezident, au fost depistati pozitiv.Conducerea unitatii a decis sa-i testeze pe toti angajatii spitalului, dar si pe bolnavii internati in aceasta unitate."Este o ancheta epidemiologica in desfasurare. Cel mai probabil o asistenta a contactat virusul din exteriorul spitalului. Urmeaza sa testam tot personalul implicat si pacientii. Speram ca in cateva zile sa inchidem focarul", a declarat medicul Lucian Eva.In aceasta unitate medicala sunt tratati si bolnavi de Covid-19, insa cadrele medicale depistate cu coronavirus nu lucreaza in sectia unde sunt internati acesti pacienti.