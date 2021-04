Doar 10 decese de COVID-19 inregistrate in Marea Britanie in ultimele 24 de ore. Este cel mai mic numar din septembrie 2020

Zece persoane au murit in Marea Britanie in decurs de 24 de ore dupa ce s-au dovedit pozitive pentru COVID-19 in ultimele 28 de zile, potrivit datelor oficiale - cel mai mic numar din 9 septembrie, desi decesele raportate tind sa scada in weekend, scrie Reuters Potrivit rapoartelor oficiale, pana duminica, 32.849 milioane de persoane au primit prima doza de vaccin, in crestere de la 32.693 milioane, cifra inregistrata sambata.De asemenea, duminica au fost inregistrate 1.882 de cazuri noi de COVID-19, comparativ cu 2.206 din ziua precedenta.