Zece dintre adolescentii vasluieni adusi cu microbuzul de la Costinesti, testati pozitiv la noul coronavirus

Potrivit conducerii DSP, se asteapta rezultatele testelor pentru alti 12 adolescenti care au intrat in contact cu o tanara depistata cu noul coronavirus.Tinerii ar fi participat la o petrecere de majorat, dupa care au plecat la mare, printre ei aflandu-se o adolescenta care s-a testat pentru a vedea daca este infectata cu SARS-CoV 2 deoarece prezenta simptome specifice, dar nu a asteptat rezultatul testului, acesta iesind pozitiv."La cererea Directiei de Sanatate Publica Vaslui si in urma analizei Comandamentului Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei Vaslui, ISU a deplasat doua autospeciale pentru a reloca de pe litoral un grup de tineri despre care ar exista indicii ca ar fi contacti directi ai unei persoane confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV 2.Miercuri dimineata au sosit la Barlad un numar de 17 copii care au fost testati, cativa dintre ei fiind simptomatici. Un microbuz trimis de ISU Vaslui a adus in cursul zilei de miercuri inca 12 copii care au fost dusi la spitalul din Barlad", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu.DSP Vaslui in colaborare cu DSP Constanta deruleaza o ancheta epidemiologica in acest caz.