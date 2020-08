Zeci de angajati si beneficiari ai unui centru social din Husi, confirmati cu noul coronavirus. Institutia a intrat in carantina

Potrivit reprezentantilor Institutiei Prefectului Vaslui, testarile in centrul respectiv au inceput dupa ce un beneficiar a fost internat pe data de 1 august cu simptomatologie tipica pentru COVID-19, acesta decedand dupa o zi. Rezultatul in cazul pacientului a fost pozitiv, iar Directia de Sanatate Publica Vaslui a demarat o ancheta epidemiologica, fiind testati 65 de angajati, dintre care 28 au sunt pozitivi si 71 de beneficiari, dintre care 48 sunt pozitivi."Persoanele depistate pozitive beneficiari si angajati, vor ramane in centru. Ele vor fi evaluate clinic de medicul infectionist si medicul pneumolog de la Spitalul MunicipalHusi, precum si de medicul de familie care are pe listele de capitatie beneficiarii. Dupa evaluare, se va stabili forma de boala pe care acestia o prezinta si se va decide care persoane necesita internare in Spitalul Municipal de Urgenta 'Elena Beldiman' Barlad - spital suport COVID-19.Beneficiarii si angajatii care nu vor necesita spitalizare vor primi tratament indicat de echipa de medici evaluatori si vor fi monitorizati zilnic de medicul de familie. Beneficiarii pozitivi vor fi izolati pe un singur palier incepand cu etajul III si toate ingrijirile necesare vor fi acordate de catre angajatii depistati pozitivi si care sunt asimptomatici. Beneficiarii negativi vor fi izolati incepand cu etajul I si toate ingrijirile necesare vor fi acordate de catre angajatii care au test cu rezultat negativ", au precizat reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui.Autoritatile sanitare vor efectua anchetele epidemiologice pentru fiecare angajat, urmand sa se stabileasca masurile care se vor lua pentru fiecare membru de familie al fiecarui angajat.