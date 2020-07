Zeci de batrani sunt infectati cu COVID-19 intr-un azil din Capitala. Directoare: Este o crima ce se intampla, ne rugam de DSP sa ne testeze

DSP, informat din 12 iulie

Primele teste

"Sunt depasiti de sitatie"

Testarea a fost facuta totusi in transe de DSP, la aproape o saptamana de la primul deces din camin, dar rezultatele au venit pentru doar 33% dintre cei care traiesc in camin."Situatia este mai mult decat dramatica, este crima , in conditiile in care noi am insistat la Directia de Sanatate Publica in permanenta. Nu stim incotro sa o mai apucam", a declarat pentru Europa Libera , Iuliana Capraru, directoarea caminului de batrani din nordul Capitalei.Prima persoana confirmata cu COVID-19 in caminul de batrani din Sectorul 1 a fost pe 12 iulie, au declarat pentru Europa Libera surse medicale. Adica in urma cu opt zile. Directoarea caminului, Iuliana Capraru, a precizat ca persoana depistata a fost internata pe 11 iulie la spitalul Elias, iar informatia privind infectarea acesteia a ajuns la ei duminica seara.Directia de Sanatate Publica a fost informata imediat despre aceasta situatie inca din cursul serii de duminica. Desi persoana infectata duminica a murit luni, 13 iulie, la spitalul Elias, testarea nu a inceput imediat pentru batranii aflati in camin."DSP ne-a spus ca sunt foarte ocupati cand le-am cerut sa testeze rezidentii. DSP a decis sa fie testat doar etajul unu si personalul, noi facusem variante de tabel cu tot caminul ca asa ni se parea normal, sa avem o situatie clara.Logic era ca DSP sa vina a doua zi si sa testeze tot, cap coada, iar la o saptamana sa repete. A trecut o saptamana de la primul caz si noi nu avem rezultatele de la doua treimi din camin. Nu stim ce e cu ei", a dezvaluit Iuliana Capraru.Peste trei zile de la primirea informatiei, 15 iulie, s-au facut 50 de teste in cadrul caminului. Nu au fost testati insa toti rezidentii, batranii aflati in camin, iar testarea nu a fost efectuata de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica. Dintre cele 50 de persoane testate, 23 reprezinta personal al caminului si 27, rezidenti ai caminului, care se aflau la etajul unu, locul unde fusese descoperit cazul anterior de COVID-19.Dupa publicarea articolului, directoarea caminului din Sectorul 1 a dezvaluit pentru Europa Libera ca alte 20 de persoane au fost confirmate cu coronavirus in urma testarii de sambata seara.Directia de Sanatate Publica nu a considerat ca este necesar sa fie testate persoanele aflate la parter si la etajul al doilea, desi este vorba de persoane extrem de vulnerabile. Potrivit surselor Europa Libera, Directia de Sanatate Publica si-a motivat actiunea prin faptul ca la etajul al doilea si parter nu au fost inregistrate cazuri de COVID-19, iar cei testati reprezinta "contactii directi cu simptome"."Cei de la DSP sunt depasiti de situatie", au subliniat pentru Europa Libera surse din jurul anchetei epidemiologice la caminul de batrani din Sectorul 1. Europa Libera a incercat sa obtina un punct de vedere de la Raed Arafat , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.