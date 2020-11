Zeci de bolnavi de COVID-19 asteapta la Galati cu zilele intr-o zona tampon sa fie transferati in spital

Luni, 23 noiembrie, 32 de pacienti asteapta sa fie transferati la spitalele suport COVID din Galati, timp in care nu li se administreaza tratamentul pentru boala deoarece Spitalul de Urgenta Galati nu are medicamente disponibile pentru astfel de situatii, potrivit Hotnews.ro "La Spitalul Clinic de Urgenta sunt 32 pacienti confirmati cu COVID 19 care asteapta sa fie transferati catre spitale suport COVID. Dintre acestia, 12 sunt internati in sectia tampon, iar 20 sunt cantonati in containerele special amenajate din cadrul sectiei UPU- SMURD . O parte din pacienti asteapta confirmarea de vineri pentru a fi transferati.In acest sens, pentru fiecare pacient s-a luat legatura cu CCNI si asteptam deciziile de transfer.In ultimele 3 zile, 113 pacienti au fost confirmati cu COVID in UPU, iar ambulantele sosesc in continuu. In sectia ATI COVID sunt internati un numar de 16 pacienti. Facem mentiunea ca in cadrul unitatii noastre nu se poate acorda tratament antiviral specific acestor pacienti, nefiind spital COVID. Tocmai de aceea sunt asteptate aprobarile de transfer catre spitalele suport", a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta din Galati, Ionut Banesanu, potrivit sursei citate.Mai mult, lipsa ambulantelor, care nu mai fac fata solicitarilor, este o alta problema in privinta transferarii pacientilor.Citeste si: Numarul angajatilor Spitalului Judetean Arad infectati cu COVID-19 s-a dublat in ultimele 10 zile