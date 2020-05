Zeci de muncitori din Sri Lanka, care lucrau in Botosani, vor fi repatriati

Ziare.

Potrivit sursei citate, 36 de cetateni asiatici au fost imbarcati, duminica, in doua autocare pentru a fi transferati la Aeroportul Otopeni, de unde se vor imbarca in avion pentru a pleca spre Sri Lanka."In cursul zilei de astazi, doua autocare cu 36 de cetateni srilankezi s-au pus in miscare cu destinatia Aeroport Otopeni, in vederea intoarcerii in tara lor. Este vorba despre 35 de cetateni srilankezi care au iesit din carantina si un cetatean srilankez externat din spital in cursul zilei de astazi", se precizeaza in informarea de presa.Carantinarea cetatenilor din Sri Lanka a avut loc la scurt timp dupa ce acestia au fost concediati de fabrica de confectii, dar si dupa ce unul dintre ei a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19.