Zeci de muncitori din Sri Lanka care lucreaza in Focsani au coronavirus

Dupa ce in urma cu o saptamana 21 de muncitori straini au fost depistati pozitiv , medicii epidemiologi au extins testarile.Au prelevat probe de la alti 22 de muncitori srilankezi care locuiau cu chirie in Focsani.Astfel, au fost testate in total 129 de persoane de origine srilankeza. 84 de teste au fost negative, doua incerte, in timp ce pentru 43 de persoane rezultatele testelor au fost pozitive.Doi muncitori care aveau si alte afectiuni au fost interanti la Sectia de Boli Infectioase a Spitalul Judetean de Urgenta Focsani, 19 persoane se afla la centrul amenajat la Galaciuc, in cazul celorlalte 22 urmand a se decide ce se va intampla mai departe, unde vor fi izolate.Testarile in randul muncitorilor srilankezi de la o fabrica de confectii din Focsani au fost demarate dupa ce initial sapte persoane au fost confirmate cu COVID-19. Saptamana trecuta, zeci de muncitori care erau izolati in modulele de la Garoafa au fost retestati, 21 fiind pozitivi, toti asimptomatici. 19 dintre acestia au fost dusi in centrul de la Galaciuc, iar doi au fost internati la Focsani.In judetul Vrancea sunt, potrivit ultimelor informari ale Grupului de Comunicare Strategica, 515 cazuri de infectie cu coronavirus.