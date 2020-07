Zeci de prahoveni care isi programasera vacantele in Grecia, au fost confirmati pozitiv la coronavirus

Numarul foarte mare de infectari a fost descoperit in conditiile in care multi prahoveni au mers sa se testeze in privat pentru ca aveau nevoie de analize pentru vacanta programate in Grecia, spun surse medicale, scrie adevarul.ro De la inceputul epidemiei si pana in prezent, la nivelul judetului Prahova, 813 persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, dintre care 40 au decedat, iar 161 au fost declarate vindecate si externate.Conform rapoartelor autoritatilor, printre cei confirmati pozitiv se numara si zece angajati ai unei primarii din judetul Prahova. A fost demarata ancheta epidemiologica si testat intreg personalul (45 de persoane).In spitalele din judet, unde sunt tratati bolnavi COVID-19, in sectiile de Terapie Intensiva, sunt internati 12 pacienti, dintre care 8 sunt ventilati.