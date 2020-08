Zeci de scoli din Berlin au raportat cazuri de infectare cu noul coronavirus dupa ce au fost redeschise

Anuntul facut de autoritatile de invatamant din orasul Berlin conform carora sute de elevi si profesori au trebuit sa intre in carantina arata inca o data cat de putin se stie despre riscul de infectie in mediul scolar, in ciuda insistentei guvernelor si a expertilor, inclusiv in Marea Britanie, de a redeschide scolile, cu respectarea unor masuri de siguranta, scrie The Guardian.Conform rapoartelor de la Berlin, toate grupele de varsta au fost afectate, inclusiv in scolile elementare, liceele si scolile profesionale.Berlinul a fost unul dintre primele locuri din Germania care si-a redeschis scolile dupa vacanta de vara. Copiii sunt obligati sa poarte masti pe holuri, in timpul pauzelor si cand intra in clasa, dar le pot scoate odata ce stau la locurile lor si incep orele. Unii critici spun ca masurile de la Berlin sunt prea relaxate si atat elevii cat si profesorii ar trebui sa poarte masca in timpul lectiilor.Citeste si: