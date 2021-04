Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Rata incidentei scade sub 6,5 in Capitala

Alte patru judete - Brasov, Constanta, Hunedoara si Timis - se afla in topul zonelor celor mai afectate de COVID, cu o incidenta de peste 4 cazuri la mia de locuitori. Doar patru judete din intreaga tara : Suceava, Maramures, Harghita si Gorj se afla in scenariul verde, cu incidenta sub 1,5 cazuri la mia de locuitori.Arges, Braila, Dolj, Ialomita, Prahova si Mures se afla la pragul de a trece in scenariul rosu, cu o incidenta de peste 2,60 de cazuri la mia de locuitori.