Ziua cea mai neagra de Covid-19, din acest an. Cele mai afectate zone din Romania din cauza infectarilor

In total, in Romania au fost confirmate 868.799 de cazuri de COVID de la debutul pandemiei, dintre care, 21.698 au decedat.In ceea ce priveste zonele cu cel mai mare numar de cazuri depistate in 24 de ore, municipiul Bucuresti se mentine in fruntea clasamentului, cu 783 de cazuri noi..De asemenea, in fruntea clasamentului cu cele mai multe cazuri de COVID-19 depistate in ultimele 24 de ore se afla Timis cu 411 persoane testate pozitiv, Cluj cu 356 de cazuri, Brasov cu 273 de cazuri si Constanta si Hunedoara cu peste 200 de cazuri.Nr. crt. Judet Numar de cazuri confirmate (total) Numar de cazuri nouconfirmate Incidenta inregistrata la 14 zile1. Alba 16814 130 3,032. Arad 18687 69 2,433. Arges 22190 76 1,424. Bacau 21563 45 1,375. Bihor 22890 146 2,176. Bistrita-Nasaud 9354 51 1,387. Botosani 11711 55 1,478. Brasov 35304 273 4,119. Braila 10476 43 1,7010. Buzau 10057 36 0,9211. Caras-Severin 8838 46 1,3312. Calarasi 8099 57 1,3413. Cluj 43859 356 3,8314. Constanta 34743 210 3,0215. Covasna 6295 40 1,2416. Dambovita 19086 107 2,1317. Dolj 21379 53 2,0518. Galati 21787 139 1,7919. Giurgiu 8675 76 2,6820. Gorj 7851 78 2,2721. Harghita 6567 25 0,8722. Hunedoara 17511 213 3,4323. Ialomita 8716 40 1,4524. Iasi 35721 161 1,8325. Ilfov 34328 139 4,8526. Maramures 18385 105 2,3427. Mehedinti 6554 53 1,6028. Mures 18853 52 1,3529. Neamt 15167 97 1,7530. Olt 12058 28 1,2631. Prahova 28401 90 1,1932. Satu Mare 10876 111 2,3033. Salaj 8883 65 2,9934. Sibiu 21432 88 2,4335. Suceava 21974 95 1,0336. Teleorman 10634 50 1,7137. Timis 44278 411 5,8638. Tulcea 6762 20 1,1939. Vaslui 13764 65 1,2740. Valcea 13022 82 2,3841. Vrancea 8768 11 1,1042. Mun. Bucuresti 141278 783 4,2443. Cazuri noi nealocate pe judete 5209* 1248TOTAL 868.799 6.118