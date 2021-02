Zonele afectate de coronavirus, in Romania. In Capitala sunt peste 300 de cazuri noi, iar in judetul Timis, peste 200

Situatia epidemiologica in Bucuresti si la nivelul judetelor

Confor datelor autoritatilor, in ultimele 24 de ore, in Bucuresti au fost raportate 322 de cazuri noi, iar de la inceputul pandemiei pana in prezent, au fost confirmate 119.675 de infectii cu SARS-COV-2.O situatie grava este in Judetul Timis, singura zona ramasa in scenariul rosu de coronavirus Aici au fost raportate 273 de cazuri noi. De la inceputul pandemiei pana in rezent, in Timis au fost confirmate 33.165 de cazuri.Situatie ingrijoratoare se observa si in judetele Maramures (184 cazuri noi), Cluj (171 de cazuri noi), Brasov (106 cazuri noi) si Hunedoara (103 cazuri noi)1. Alba 14063 59 1,72. Arad 15893 44 1,013. Arges 20362 27 0,644. Bacau 18855 58 0,985. Bihor 20266 53 1,286. Bistrita-Nasaud 8322 18 0,937. Botosani 10024 51 1,459. Braila 9407 22 0,7310. Buzau 9059 25 0,5111. Caras-Severin 7789 28 1,2812. Calarasi 7225 19 0,714. Constanta 30213 77 1,4115. Covasna 5618 11 0,7216. Dambovita 16736 44 1,0817. Dolj 17685 78 1,1318. Galati 19101 68 1,3319. Giurgiu 7363 11 0,8320. Gorj 5895 31 0,9721. Harghita 5860 10 0,5623. Ialomita 7735 18 0,8924. Iasi 31682 94 0,8525. Ilfov 28897 80 2,327. Mehedinti 5645 33 0,7928. Mures 16957 67 1,1129. Neamt 12913 58 1,2930. Olt 10670 30 0,4431. Prahova 26252 63 0,8932. Satu Mare 8606 57 1,6933. Salaj 7300 41 1,7334. Sibiu 18662 45 1,0935. Suceava 19243 78 1,5936. Teleorman 9100 18 1,0438. Tulcea 6117 10 0,6439. Vaslui 12141 23 0,9540. Valcea 11159 21 1,0141. Vrancea 7807 15 0,443. Cazuri noi nealocate pe judete 1391* 24TOTAL 738.152 2.668Joi, Grupul de Comunicare Strategica a raportat un numar de 2.668 de cazuri noi de infectii si 75 de decese, in 24 de ore . La ATI sunt internati 984 de pacienti.