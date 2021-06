Bucuresti, sapte noi imbolnaviri raportate. 16 judete, fara niciun caz nou

Situatia infectarilor si rata de infectare pentru Bucuresti si fiecare judet in parte

Cele mai multe cazuri noi au fost raportate in Bucuresti, 7 in ultimele 24 de ore. Pe locul al doilea se afla judetul Iasi, cu 6 cazuri noi, urmat de judetele Arges, Cluj si Galati care au raportat cate 5 cazuri noi.1. Alba 21272 0 0,052. Arad 23673 1 0,043. Arges 27453 5 0,054. Bacau 26083 4 0,035. Bihor 29285 0 0,036. Bistrita-Nasaud 11878 1 0,027. Botosani 14188 1 0,058. Brasov 43681 2 0,019. Braila 13294 0 0,0310. Buzau 12582 0 0,0111. Caras-Severin 11484 0 0,0412. Calarasi 10060 0 0,0313. Cluj 57577 5 0,0614. Constanta 42957 2 0,0215. Covasna 8556 0 0,0316. Dambovita 22503 2 0,0317. Dolj 26686 2 0,0918. Galati 27655 5 0,0319. Giurgiu 11025 4 0,0320. Gorj 9213 -2** 0,0221. Harghita 8286 0 0,0322. Hunedoara 22867 0 0,0123. Ialomita 10791 0 0,0524. Iasi 42414 6 0,0325. Ilfov 45126 1 0,0926. Maramures 20409 2 0,0527. Mehedinti 8339 0 0,0228. Mures 23979 3 0,0529. Neamt 18977 0 0,0430. Olt 14621 -1** 0,0531. Prahova 35417 3 0,1132. Satu Mare 12999 1 0,0433. Salaj 10946 0 0,0234. Sibiu 26511 3 0,0335. Suceava 24224 1 0,0236. Teleorman 13715 0 0,0237. Timis 54344 2 0,0438. Tulcea 8438 2 0,0239. Vaslui 15987 0 0,0240. Valcea 16440 0 0,0341. Vrancea 10693 1 0,0242. Mun. Bucuresti 183685 7 0,0443. Cazuri noi nealocate pe judete427* 10TOTAL 1.080.740 73De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Romania au fost confirmate 1.080.740 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19 ). 1.045.351 de pacienti au fost declarati vindecati.