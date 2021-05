Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Capitala raporteaza 130 de infectari noi. Cifre in scadere in toata tara

Cazurile de COVID-19 in fiecare judet

Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile

Capitala a inregistrat 130 de cazuri noi de COVID-19, o incidenta de 1,06 la mia de locuitori si 182.530 de infectari in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Pe locul doi este Cluj, cu 56 de cazuri noi, 1,18 incidenta la mia de locuitori si 57.097 de cazuri in total.Urmeaza Prahova, cu 32 de cazuri noi, 1,11 incidenta la mia de locuitori si 34.830 de cazuri in total.Cele mai putine imbolnaviri noi au fost inregistrate in Gorj (2), Harghita (3), Calarasi (4) si Bacau (5).1. Alba 20990 19 1,202. Arad 23516 13 0,583. Arges 27090 18 0,864. Bacau 25915 5 0,365. Bihor 28938 18 0,896. Bistrita-Nasaud 11790 9 0,627. Botosani 14053 7 0,388. Brasov 43359 13 0,829. Braila 13172 9 0,6310. Buzau 12464 19 0,4811. Caras-Severin 11284 10 1,0512. Calarasi 9979 4 0,4813. Cluj 57097 56 1,1814. Constanta 42676 17 0,6215. Covasna 8464 12 0,8016. Dambovita 22370 15 0,4817. Dolj 26447 11 0,5218. Galati 27380 10 0,6419. Giurgiu 10946 14 0,5020. Gorj 9169 2 0,1921. Harghita 8193 3 0,7622. Hunedoara 22758 15 0,7623. Ialomita 10694 3 0,4024. Iasi 42123 16 0,4225. Ilfov 44832 31 1,0626. Maramures 20267 7 0,3027. Mehedinti 8259 5 0,7028. Mures 23758 15 0,8229. Neamt 18707 13 0,6430. Olt 14465 6 0,4531. Prahova 34830 32 1,1132. Satu Mare 12914 2 0,3233. Salaj 10871 5 0,7334. Sibiu 26218 19 1,0235. Suceava 24054 9 0,2936. Teleorman 13598 6 0,6737. Timis 54041 26 0,8438. Tulcea 8331 14 0,5539. Vaslui 15866 11 0,3140. Valcea 16279 7 0,6141. Vrancea 10594 3 0,5542. Mun. Bucuresti 182530 130 1,06