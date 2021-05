Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Municipiul Bucuresti raporteaza aproape 100 de infectari noi

Cazurile de COVID-19 pe judete

Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile

Municipiul Bucuresti a raportat 97 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, ajungand la o incidenta de 1,11 la mia de locuitori si 182.400 de infectari in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Pe locul doi este Cluj, cu 49 de infectari noi, 1,26 incidenta la mia de locuitori si 57.041 de cazuri in total.Prahova se situeaza pe locul trei, cu 48 de cazuri noi, 1,13 incidenta la mia de locuitori si 34.798 de infectari in total.La polul opus sunt Gorj si Ilfov, cu doar doua cazuri noi.1. Alba 20971 27 1,252. Arad 23503 9 0,643. Arges 27072 36 0,914. Bacau 25910 5 0,405. Bihor 28920 25 0,946. Bistrita-Nasaud 11781 7 0,667. Botosani 14046 8 0,408. Brasov 43346 16 0,879. Braila 13163 11 0,6610. Buzau 12445 15 0,4811. Caras-Severin 11274 21 1,0912. Calarasi 9975 5 0,4813. Cluj 57041 49 1,2614. Constanta 42659 22 0,6515. Covasna 8452 15 0,8316. Dambovita 22355 13 0,5117. Dolj 26436 15 0,5518. Galati 27370 16 0,6719. Giurgiu 10932 3 0,5120. Gorj 9167 2 0,2121. Harghita 8190 9 0,8222. Hunedoara 22743 11 0,8123. Ialomita 10691 5 0,4224. Iasi 42107 35 0,4625. Ilfov 44801 2 1,1426. Maramures 20260 4 0,3227. Mehedinti 8254 8 0,7028. Mures 23743 25 0,8929. Neamt 18694 23 0,6630. Olt 14459 9 0,4931. Prahova 34798 48 1,1332. Satu Mare 12912 5 0,3433. Salaj 10866 5 0,7734. Sibiu 26199 27 1,0635. Suceava 24045 13 0,2936. Teleorman 13592 6 0,6937. Timis 54015 31 0,8938. Tulcea 8317 10 0,5639. Vaslui 15855 7 0,3440. Valcea 16272 14 0,6541. Vrancea 10591 9 0,5742. Mun. Bucuresti 182400 97 1,11