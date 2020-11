CORONAVIRUS Cel mai grav afectate zone din Romania. Bucurestiul ramane in topul infectarilor, dar nu mai exista judete cu verde in tara

In Capitala au fost raportate 931 de imbolnaviri noi, ajungandu-se la un total de 49.987 de cazuri, de la inceputul pandemiei in Romania, si la un grad de incidenta de 5,16 la mia de locuitori.Dupa Bucuresti, cele mai multe cazuri noi au fost raportate in Constanta si Brasov.Constanta a raportat 459 de cazuri noi, ajungand la un total de 10.609 cazuri si la un grad de incidenta de 5,07.Brasov are 452 de cazuri noi, cu un total de 14.384 de cazuri si un grad de incidenta de 6,16 la mia de locuitori.Multe cazuri au fost raportate si in Sibiu - 399, in Timis - 315, in Prahova - 362 si in Ilfov - 306.La polul opus se situeaza Maramuresul, cu doua cazuri noi, si Giurgiu, cu 26 de cazuri noi.Cele mai ridicate coeficiente de incidenta sunt in Sibiu - 8,32 la mia de locuitori, in Cluj - 7,56, in Timis - 6,69, in Brasov - 6,16 si in Alba - 6,04.Citeste si: CORONAVIRUS Romania 7.096 de cazuri noi in ultimele 24 de ore la doar 21.571 de teste prelucrate. Numarul pacientilor de la ATI se mentine ridicat