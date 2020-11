Coronavirus Romania Numar alarmant de cazuri noi in Bucuresti si in Constanta. Lista celor mai afectate zone din tara

Situatia este ingrijoratoare si in alte zone, cum ar fi Constanta, care, desi este in carantina, a inregistrat 644 de cazuri noi.Capitala a raportat 1.355 de imbolnaviri noi, ajungand la un indice de incidenta de 6,56 la mia de locuitori si la un total de 63.689 de cazuri de la inceputul pandemiei in Romania.Pe locul doi se claseaza Constanta, cu 644 de cazuri noi, un grad de incidenta de 7,1 la mia de locuitori si un total de 15.591 de imbolnaviri.Clujul a inregistrat 551 de cazuri noi, gradul de incidenta a ajuns la 6,93, iar numarul total de cazuri la 20.520.Brasovul are 494 de cazuri noi, rata de incidenta de 7,02 si un total de 18.021 de cazuri.Multe imbolnaviri noi au fost raportate si in Iasi - 387, Ilfov - 392 si Sibiu - 396.La polul opus se claseaza Gorjul, cu 18 cazuri noi.Cea mai ridicata rata de incidenta ramane in Sibiu - 7,63 la mia de locuitori, urmand Brasovul - 7,02, Constanta - 7,01, Clujul - 6,93 si Bucurestiul - 6,56.Cele mai scazute rate de incidenta au fost inregistrate in Gorj - 1,55, in Harghita - 1,65 si in Vrancea - 1,86.Citeste si: 9.005 de cazuri noi raportate in ultimele 24 de ore. 171 de oameni au murit si 1.226 sunt internati in stare grava