Coronavirus Romania Cel mai grav afectate zone din tara. Numar alarmant de cazuri noi in Bucuresti si Constanta

Situatia este ingrijoratoare si in Constanta, care, desi este in carantina, raporteaza 536 de cazuri noi.In Capitala au fost raportate 1.283 de cazuri noi, astfel ca rata de incidenta a ajuns la 6,63 la mia de locuitori, iar numarul total de cazuri, raportate de la inceputul pandemiei de COVID-19 in Romania, la 64.972.Pe locul doi este Constanta, cu 536 de cazuri noi, o rata de incidenta de 7,54 la mia de locuitori si un total de imbolnaviri de 16.127.Peste 400 de cazuri noi raporteaza si Cluj, Brasov, Ilfov si Prahova.In Cluj sunt 434 de imbolnaviri raportate in ultimele 24 de ore, cu o rata de incidenta de 6,89 la mia de locuitori si un total de 20.954 de cazuri.Brasovul a inregistrat 424 de cazuri noi, cu o rata de incidenta de 6,79 la mia de locuitori si un total de 18.449 de infectari.In Ilfov sunt 431 de cazuri noi, rata de incidenta a ajuns la 4,76 la mia de locuitori, iar numarul total de cazuri la 14.573.Prahova a raportat 408 de cazuri noi, rata de incidenta ajungand la 4,45 la mia de locuitori, iar numarul total de cazuri la 18.504.La polul opus sunt Harghita, cu 48 de cazuri noi si Gorjul, cu 54 de cazuri noi.Citeste si: Peste 8.400 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. 172 de oameni au murit, iar la terapie intensiva situatia este critica