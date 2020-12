CORONAVIRUS Romania. Lista celor mai afectate zone din Romania. Capitala, cel mai mare numar de cazuri noi, trei zile la rand

In Bucuresti au fost raportate 1.762 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, avand o rata de incidenta de 6.76 la mia de locuitori si un total de 81.504 imbolnaviri de la inceputul pandemiei in Romania.Pe locul doi se claseaza Ilfov, cu 664 de cazuri noi, care a ajuns la o rata de incidenta de 6,94 la mia de locuitori si la un total de 18.724 de cazuri.Urmeaza Constanta, cu 510 cazuri noi, cea mai ridicata rata de incidenta, de 6.99 la mia de locuitori, numarul total al cazurilor fiind de 21.283.Clujul a raportat 407 cazuri noi, 5.3 rata de incidenta si 25.059 de imbolnaviri in total.In Iasi au fost raportate 365 de cazuri noi, rata de incidenta este de 2.47 la mia de locuitori, iar numarul total de cazuri de 22.976.La polul opus sunt Harghita, cu 17 cazuri noi si 1.04 incidenta, si Gorj, cu 20 de cazuri noi si 1.15 incidenta la mia de locuitori.Citeste si: CORONAVIRUS Romania. Autoritatile au raportat aproape 13.000 de decese. La ATI, situatia este alarmanta: 1.280 de pacienti internati