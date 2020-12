Coronavirus Romania. Lista celor mai grav afectate zone din Romania. Bucurestiul conduce in continuare detasat, dar sunt alte cinci judete cu imbolnaviri in masa

Capitala a raportat 1.156 de imbolnaviri noi, ajungand la un grad de incidenta de 6.89 si la un total de 84.527 de cazuri inregistrate de la inceputul pandemiei in Romania.Pe locul doi este Constanta, cu 437 de cazuri noi, 6.76 gradul de incidenta si 22.173 de cazuri in total.Urmeaza Ilfov, cu 344 de infectari, 6.76 grad de incidenta si 19.394 de cazuri in total.In Cluj au fost raportate 274 de cazuri noi, rata de incidenta fiind de 5.1 la mia de locuitori, iar numarul total de imbolnaviri de 25.664.Mai apoi Iasi, cu 241 de infectari noi, 2.32 rata de incidenta si 23.535 de cazuri in total.In Galati au fost raportate 228 de imbolnaviri noi, avand o rata de incidenta de 3.53 la mia de locuitori si 12.872 de cazuri in total.La polul opus este Harghita, cu 9 cazuri noi si o rata de incidenta de 0,95 la mia de locuitori.Citeste si: 148 de decese si 6.333 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. Autoritatile au efectuat doar 26.389 de teste