Coronavirus Romania Lista celor mai grav afectate zone din tara. Bucurestiul, in continuare fruntas la imbolnaviri

Lista completa a judetelor

Capitala a raportat 1.142 de infectari noi, ajungand la o rata de incidenta de 6,94 la mia de locuitori si la 85.669 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Pe locul doi se claseaza Brasov, cu 353 de cazuri noi, o rata de incidenta de 4.68 la mia de locuitori si 22.272 de cazuri in total.Urmeaza Constanta, cu 309 cazuri noi, 6.49 rata de incidenta si 22.482 de imbolnaviri in total.Ilfov raporteaza 281 de infectari noi, 6.75 rata de incidenta si 19.675 de cazuri in total.In Iasi sunt 217 cazuri noi, rata de incidenta este de 2.16 la mia de locuitori, cu un total de 23.752 de cazuri.Timis are 205 cazuri noi, 3.96 rata de incidenta si 22.198 de cazuri in total.La polul opus este Teleorman, cu 11 cazuri noi, urmand Harghita si Caras-Severin, fiecare cu cate 17 imbolnaviri noi.Judet Numar de cazuri confirmate in total Cazuri noi Incidenta in ultimele 14 zile1. Alba 11203 47 3,192. Arad 12878 63 3,483. Arges 16542 199 3,814. Bacau 14844 127 2,375. Bihor 15972 104 3,176. Bistrita-Nasaud 6593 40 2,327. Botosani 7161 48 2,068. Brasov 22272 353 4,689. Braila 6863 98 3,0910. Buzau 7470 105 1,911. Caras-Severin 5544 17 2,3412. Calarasi 5427 57 2,8413. Cluj 25853 189 5,0814. Constanta 22482 309 6,4915. Covasna 4667 29 1,7516. Dambovita 13188 105 2,9617. Dolj 13694 143 1,8118. Galati 13017 145 3,4519. Giurgiu 5240 105 2,5320. Gorj 4732 28 0,9321. Harghita 4998 17 0,9222. Hunedoara 10284 92 2,8323. Ialomita 5678 81 2,9924. Iasi 23752 217 2,1625. Ilfov 19675 281 6,7526. Maramures 9464 60 1,6427. Mehedinti 4494 30 1,8128. Mures 13706 81 2,4829. Neamt 10174 74 1,3530. Olt 8407 65 1,231. Prahova 21782 160 2,932. Satu Mare 6421 39 2,4333. Salaj 5873 23 1,3334. Sibiu 15777 178 3,3535. Suceava 14277 70 1,4536. Teleorman 6437 11 2,1137. Timis 22198 205 3,9638. Tulcea 4600 69 3,1839. Vaslui 8993 78 2,0840. Valcea 8957 59 2,341. Vrancea 6400 40 1,442. Mun. Bucuresti 85669 1142 6,94Citeste si: 4.435 de cazuri noi, depistate in 14.859 de teste prelucrate. Aproape 1.300 de pacienti internati la ATI