Coronavirus Romania Imbolnavirile cresc ingrijorator in Bucuresti. Care sunt zonele cele mai afectate din tara

Capitala a inregistrat 447 de imbolnaviri noi, in ultimele 24 de ore, are o incidenta de 2.69 la mia de locuitori si un total de 114.272 de cazuri de la inceputul pandemiei in Romania.Timis a inregistrat 245 de cazuri noi, incidenta de 3.93 la mia de locuitori si 30.624 de cazuri in total.Cluj raporteaza 201 de cazuri noi, incidenta de 3.31 la mia de locuitori si un total de 34.089 de imbolnaviri.Peste 100 de infectari noi au raportat si Brasov (116), Iasi (104), Ilfov (146), Maramures (121) si Suceava (112).Citeste si: Aproape 2.900 de imbolnaviri in ultimele 24 de ore. 69 de persoane au murit, iar la ATI numarul pacientilor se mentine peste 1.000