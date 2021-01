Zonele afectate de COVID-19. Municipiul Bucuresti ramane in top, cu un numar urias de infectari, in raport cu totalul cazurilor

Restrictiile se relaxeaza in Bucuresti

Bucurestiul a raportat 400 de cazuri noi in ultimele 24 de ore, avand o incidenta de 2.32 la mia de locuitori si 115.932 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Urmeaza Cluj, cu 234 de infectari noi, o incidenta de 3.07 la mia de locuitori si 34.710 cazuri in total.Ilfov are 150 de cazuri noi, o incidenta de 2.85 la mia de locuitori si 27.938 de cazuri in total.Timis a raportat 126 de infectari noi, o rata de incidenta de 3.48 la mia de locuitori si 31.212 de cazuri in total.Constanta are 125 de cazuri noi, 1.86 incidenta la mia de locuitori si 29.409 de cazuri in total. Teatrele, cinematografele, restaurantele, barurile, cafenelele si salile de jocuri de noroc din Bucuresti pot fi redeschise la 30% din capacitate incepand de luni, 25 ianuarie , urmare a unei decizii adoptate, vineri, de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.Astfel, s-a dispus reluarea activitatii in spatii inchise, la o capacitate de maxim 30% in domeniul HORECA, precum si in domeniul cultural, de divertisment si recreativ incepand cu data de 25.01.2021, ora 0.00, cu conditia mentinerii ratei de incidenta sub 3/1.000 de locuitori.