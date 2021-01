Zonele afectate de COVID-19. Bucuresti, din nou in topul infectarilor. Situatie ingrijoratoare si in Timis

Bucuresti a raportat 376 de cazuri noi, are o incidenta de 2.07 la mia de locuitori si 116.618 de cazuri confirmate in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Urmeaza Timis, cu 245 de cazuri noi, 3.36 rata de incidenta la mia de locuitori si 31.631 de cazuri in total.Cluj are 198 de cazuri noi, o incidenta de 2.71 la mia de locuitori si 34.984 in total.Brasov raporteaza 167 de infectari noi, o incidenta de 2.15 la mia de locuitori si 28.368 de cazuri in total.Valori mari inregistreaza si Constanta (138 de cazuri noi), Hunedoara (103), Iasi (107), Maramures (143) si Suceava (128).Citeste si: