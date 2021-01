Zonele afectate de COVID-19. Bucuresti, numar urias de cazuri noi. Situatie tot mai ingrjoratoare si in Timis

Situatia in tara

Municipiul Bucuresti a inregistrat 488 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, are o incidenta de 2.04 la mia de locuitori si 117.106 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Cluj a raportat 164 de imbolnaviri noi, incidenta a ajuns la 2.61 la mia de locuitori si s-au adunat 25.148 de cazuri in total.Suceava are 149 de cazuri noi, o incidenta de 1.85 la mia de locuitori si 18.371 de cazuri in total.Peste 100 de infectari noi au fost raportate si in Maramures (120), Ilfov (130), Iasi (106) si Brasov (136).Judet - cazuri totale - cazuri in ultimele 24 de ore - incidenta la mia de locuitori1. Alba 13683 62 1,482. Arad 15593 73 1,063. Arges 20148 51 0,784. Bacau 18509 62 1,185. Bihor 19906 70 1,446. Bistrita-Nasaud 8161 17 0,987. Botosani 9688 51 1,528. Brasov 28499 136 2,189. Braila 9262 20 0,9410. Buzau 8922 19 0,4811. Caras-Severin 7601 48 1,4412. Calarasi 7092 18 0,8513. Cluj 35148 164 2,6114. Constanta 29700 77 1,715. Covasna 5510 14 0,6816. Dambovita 16424 61 1,0717. Dolj 17262 76 1,1618. Galati 18666 71 1,4119. Giurgiu 7244 36 1,0920. Gorj 5690 52 0,8421. Harghita 5775 18 0,6222. Hunedoara 13439 87 1,4123. Ialomita 7581 22 0,9224. Iasi 30964 106 0,6325. Ilfov 28225 130 2,5726. Maramures 13312 120 2,5627. Mehedinti 5525 10 0,7628. Mures 16530 34 1,0129. Neamt 12571 69 1,2730. Olt 10493 40 0,531. Prahova 25883 75 0,9332. Satu Mare 8259 55 1,633. Salaj 7096 32 1,8734. Sibiu 18371 29 1,1435. Suceava 18592 149 1,8536. Teleorman 8894 47 1,1637. Timis 31882 251 3,3138. Tulcea 6043 20 0,8539. Vaslui 11889 32 1,0640. Valcea 10953 31 1,1641. Vrancea 7706 27 0,5242. Mun. Bucuresti 117106 488 2,04