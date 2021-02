Zonele din Romania cel mai puternic afectate de COVID-19. Numar urias de cazuri noi inregistrat intr-o singura zi la Bucuresti

Lista completa a cazurilor, distribuite pe judete

In ultimele 24 de ore, Capitala a inregistrat 304 cazuri noi, din totalul de 2.611, la nivelul intregii tari. Judetul Timis este pe locul doi, cu 239 de infectari noi.Bucurestiul raporteaza 304 cazuri noi, in ultimele 24 de ore, o incidenta de 1.87 la mia de locuitori si 120.317 cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Urmeaza Timis, cu 239 de infectari noi, 3.38 rata de incidenta si 33.622 de cazuri in total.Clujul are 114 cazuri noi, 2.34 rata de incidenta si 36.375 de infectari in total.Peste 100 de cazuri noi a inregistrat si Suceava, mai exact 104, ajungand la o incidenta de 1.58 la mia de locuitori si 19.452 de cazuri in total.Judet - Numar de cazuri confirmate in total - Numar de cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 14215 75 1,832. Arad 15981 41 1,053. Arges 20447 42 0,644. Bacau 18955 51 0,915. Bihor 20349 51 1,216. Bistrita-Nasaud 8363 17 0,897. Botosani 10104 41 1,398. Brasov 29378 96 2,119. Braila 9430 18 0,6710. Buzau 9089 17 0,5111. Caras-Severin 7845 21 1,1412. Calarasi 7268 21 0,9113. Cluj 36375 114 2,3414. Constanta 30368 80 1,3815. Covasna 5647 22 0,7316. Dambovita 16797 37 1,0417. Dolj 17841 88 1,1418. Galati 19193 30 1,2419. Giurgiu 7397 17 0,7820. Gorj 5970 36 1,0721. Harghita 5905 17 0,6222. Hunedoara 14051 67 1,5523. Ialomita 7790 25 0,9724. Iasi 31842 79 1,0325. Ilfov 29066 54 2,2826. Maramures 14339 81 2,8827. Mehedinti 5679 12 0,8128. Mures 17049 47 1,129. Neamt 13020 71 1,2230. Olt 10718 16 0,5931. Prahova 26352 44 0,8732. Satu Mare 8689 24 1,7133. Salaj 7353 26 1,6734. Sibiu 18769 70 1,0635. Suceava 19452 105 1,5836. Teleorman 9149 9 1,137. Timis 33622 239 3,3838. Tulcea 6144 13 0,639. Vaslui 12221 35 0,9140. Valcea 11191 17 0,9541. Vrancea 7835 17 0,3642. Mun. Bucuresti 120317 304 1,87