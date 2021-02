Zonele afectate de COVID-19. Capitala inregistreaza cele mai multe infectari. Alte 3 judete depasesc 100 de cazuri

Lista cazurilor, in functie de judet

Capitala a inregistrat 398 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore, o incidenta de 1.94 la mia de locuitori si 120.715 cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Urmeaza Timis, cu 170 de infectari noi, o incidenta de 3.43 la mia de locuitori si 33.792 de cazuri in total.Maramures are 128 de cazuri noi, 2.98 incidenta la mia de locuitori si 14.467 de cazuri in total.Ilfov are 111 cazuri noi, 2.23 incidenta si 29.177 de cazuri in total.Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 14251 36 1,842. Arad 16022 41 1,093. Arges 20469 22 0,654. Bacau 18978 23 0,875. Bihor 20376 27 1,176. Bistrita-Nasaud 8376 13 0,887. Botosani 10141 37 1,48. Brasov 29471 93 2,089. Braila 9435 5 0,6510. Buzau 9116 27 0,5211. Caras-Severin 7865 20 1,1212. Calarasi 7280 12 0,9113. Cluj 36432 57 2,2214. Constanta 30444 76 1,3915. Covasna 5657 10 0,7416. Dambovita 16838 41 1,0617. Dolj 17882 41 1,1618. Galati 19207 14 1,219. Giurgiu 7404 7 0,7820. Gorj 6001 31 1,1221. Harghita 5914 9 0,6122. Hunedoara 14075 24 1,523. Ialomita 7809 19 0,9724. Iasi 31915 73 1,0125. Ilfov 29177 111 2,2326. Maramures 14467 128 2,9827. Mehedinti 5692 13 0,8128. Mures 17105 56 1,1329. Neamt 13066 46 1,2230. Olt 10750 32 0,6131. Prahova 26390 38 0,8732. Satu Mare 8769 80 1,7333. Salaj 7387 34 1,6634. Sibiu 18802 33 1,0935. Suceava 19516 64 1,5536. Teleorman 9174 25 1,137. Timis 33792 170 3,4338. Tulcea 6149 5 0,639. Vaslui 12255 34 0,9540. Valcea 11209 18 0,9541. Vrancea 7843 8 0,3642. Mun. Bucuresti 120715 398 1,94