Zonele afectate de COVID-19. Bucuresti, pe primul loc. Doar doua judete au mai raportat peste 100 de infectari, in ultimele 24 de ore

Lista completa a cazurilor de COVID-19

Municipiul Bucuresti a inregistrat 259 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore, are o rata de incidenta de 1.94 la mia de locuitori si 120.974 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Timis a raportat 139 de imbolnaviri noi, cu o incidenta de 3.44 la mia de locuitori si 33.931 de cazuri in total.Maramures are 121 de cazuri noi, incidenta de 3.03 la mia de locuitori si 14.588 de cazuri in total.La polul opus este Covasna, care nu a avut nici un caz nou.Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 14288 37 1,852. Arad 16034 12 1,113. Arges 20495 26 0,654. Bacau 19052 74 0,915. Bihor 20391 15 1,126. Bistrita-Nasaud 8382 6 0,877. Botosani 10164 23 1,378. Brasov 29542 71 2,139. Braila 9442 7 0,6610. Buzau 9130 14 0,5211. Caras-Severin 7869 4 1,1112. Calarasi 7291 11 0,8713. Cluj 36490 58 2,1614. Constanta 30478 34 1,3515. Covasna 5657 - 0,6916. Dambovita 16858 20 0,9617. Dolj 17936 54 1,1918. Galati 19260 53 1,1419. Giurgiu 7416 12 0,7220. Gorj 6022 21 1,1521. Harghita 5918 4 0,5922. Hunedoara 14112 37 1,7223. Ialomita 7819 10 0,9524. Iasi 31943 28 0,9925. Ilfov 29249 72 2,3126. Maramures 14588 121 3,0327. Mehedinti 5701 9 0,7828. Mures 17112 7 1,1229. Neamt 13093 27 1,2230. Olt 10780 30 0,6531. Prahova 26415 25 0,8632. Satu Mare 8783 14 1,6933. Salaj 7389 2 1,6234. Sibiu 18844 42 1,0635. Suceava 19557 41 1,5936. Teleorman 9224 50 1,2137. Timis 33931 139 3,4438. Tulcea 6157 8 0,5739. Vaslui 12270 15 0,940. Valcea 11225 16 0,8941. Vrancea 7847 4 0,3142. Mun. Bucuresti 120974 259 1,94