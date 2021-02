Zonele din Romania cel mai puternic afectate de COVID-19. Bucuresti ramane in topul imbolnavirilor, iar alte 6 judete inregistreaza peste 100 de infectari zilnic

Lista completa a cazurilor de COVID-19, in functie de judet

Capitala a inregistrat 482 de cazuri noi in ultimele 24 de ore, cu o incidenta de 1.92 la mia de locuitori si 122.142 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Timis a raportat 247 de infectari noi, are o incidenta de 3.56 la mia de locuitori si 34.675 de cazuri in total.Maramures a inregistrat 126 de cazuri noi, are o incidenta de 3.12 la mia de locuitori si 15.002 de cazuri in total.Ilfov are 142 de cazuri noi, 2.16 incidenta la mia de locuitori si 29.558 de cazuri in total.Constanta are 147 de cazuri noi, 1.36 incidenta la mia de locuitori si 30.765 de cazuri in total.Cluj a raportat 156 de infectari noi, 2.54 incidenta la mia de locuitori si 37.316 cazuri in total.Brasov are 130 de imbolnaviri noi, 2.06 incidenta la mia de locuitori si 29.931 de cazuri in total.Judet - Numar total de cazuri - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 14499 70 2,062. Arad 16226 72 1,053. Arges 20583 26 0,574. Bacau 19253 78 0,945. Bihor 20536 34 0,886. Bistrita-Nasaud 8443 24 0,847. Botosani 10312 36 1,298. Brasov 29931 130 2,069. Braila 9502 15 0,6510. Buzau 9201 30 0,5911. Caras-Severin 7968 29 1,0812. Calarasi 7347 21 0,7913. Cluj 37316 156 2,5414. Constanta 30765 147 1,3615. Covasna 5711 14 0,6916. Dambovita 16984 38 0,9117. Dolj 18129 73 1,1418. Galati 19451 71 1,0419. Giurgiu 7459 17 0,7120. Gorj 6155 43 1,2221. Harghita 5955 13 0,5122. Hunedoara 14367 85 1,623. Ialomita 7886 15 0,8724. Iasi 32160 59 0,925. Ilfov 29558 142 2,1626. Maramures 15002 126 3,1227. Mehedinti 5750 6 0,7728. Mures 17278 40 1,1329. Neamt 13254 55 1,1830. Olt 10876 42 0,6831. Prahova 26574 52 0,7632. Satu Mare 8969 43 1,833. Salaj 7498 33 1,6134. Sibiu 19014 73 1,1435. Suceava 19841 73 1,4436. Teleorman 9334 29 1,1437. Timis 34675 247 3,5638. Tulcea 6192 12 0,5339. Vaslui 12376 30 0,8640. Valcea 11294 21 0,8441. Vrancea 7908 19 0,3342. Mun. Bucuresti 122142 482 1,92