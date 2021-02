Zonele din Romania cel mai puternic afectate de COVID-19. Crestere alarmanta a cazurilor noi in Bucuresti. Alte 5 judete au inregistrat peste 100 de infectari

Lista cazurilor pe judete

Capitala a inregistrat 376 de cazuri noi in ultimele 24 de ore, are o rata de incidenta de 2.09 la mia de locuitori si 124.029 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Timis a raportat 249 de infectari noi, o incidenta de 3.76 la mia de locuitori si 35.692 de infectari in total.Maramures are 152 de cazuri noi, o incidenta de 3.01 la mia de locuitori si 15.479 de cazuri in total.Ilfov a inregistrat 113 cazuri noi, o incidenta de 2.08 la mia de locuitori si 29.945 de cazuri in total.Cluj are 175 de cazuri noi, 2.47 incidenta la mia de locuitori si 37.964 de cazuri in total.Brasov a raportat 111 cazuri noi, 2.22 incidenta la mia de locuitori si 30.493 de cazuri in total.Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 14755 62 2,062. Arad 16458 36 1,23. Arges 20702 15 0,544. Bacau 19494 44 0,965. Bihor 20677 33 0,756. Bistrita-Nasaud 8527 27 0,747. Botosani 10457 50 1,128. Brasov 30493 111 2,229. Braila 9563 16 0,5810. Buzau 9279 18 0,5511. Caras-Severin 8038 11 0,9112. Calarasi 7426 19 0,7113. Cluj 37964 175 2,4714. Constanta 31067 80 1,2815. Covasna 5762 16 0,616. Dambovita 17157 50 0,8417. Dolj 18454 23 1,2918. Galati 19644 39 0,8719. Giurgiu 7531 11 0,7320. Gorj 6325 33 1,3321. Harghita 6027 11 0,5822. Hunedoara 14680 68 1,723. Ialomita 7978 33 0,8724. Iasi 32516 65 0,7925. Ilfov 29945 113 2,0826. Maramures 15479 152 3,0127. Mehedinti 5809 23 0,7528. Mures 17433 33 1,0329. Neamt 13428 35 1,0430. Olt 11018 50 0,7331. Prahova 26762 32 0,7232. Satu Mare 9179 81 1,6333. Salaj 7597 17 1,534. Sibiu 19238 65 1,2635. Suceava 20143 67 1,3236. Teleorman 9495 39 1,237. Timis 35692 249 3,7638. Tulcea 6242 8 0,5239. Vaslui 12554 40 0,940. Valcea 11414 21 0,7841. Vrancea 7980 17 0,3942. Mun. Bucuresti 124029 376 2,09