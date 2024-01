Municipiul Bucuresti ramane in topul infectarilor, cu 402 cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, din totalul de 2.712 cazuri la nivelul tarii. Alte sase judete au raportat peste 100 de infectari in acest interval.

Capitala a inregistrat 402 cazuri noi de COVID-19, in ultimele 24 de ore, are o rata de incidenta de 2.22 la mia de locuitori si un total de 125.328 de cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.

Timis a raportat 241 de infectari noi, 3.89 incidenta la mia de locuitori si 36.464 de cazuri in total.

Maramures are 140 de cazuri noi, 2.99 incidenta la mia de locuitori si 15.878 de cazuri in total.

Ilfov are 139 de cazuri noi, 2.22 incidenta la mia de locuitori si 30.310 infectari in total.

Dolj a raportat 132 de imbolnaviri noi, 1.25 incidenta la mia de locuitori si 18.754 de cazuri in total.

Cluj are 182 de cazuri noi, 2.51 incidenta la mia de locuitori si 38.447 de cazuri in total.

Brasov a inregistrat 130 de cazuri noi, 2.34 incidenta la mia de locuitori si 30.892 de cazuri in total.

Lista infectarilor, in functie de judet

Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile

1. Alba 14970 53 2,08

2. Arad 16673 78 1,21

3. Arges 20790 31 0,52

4. Bacau 19732 91 1,05

5. Bihor 20827 48 0,76

6. Bistrita-Nasaud 8579 21 0,69

7. Botosani 10610 48 1,13

8. Brasov 30892 130 2,34

9. Braila 9624 20 0,62

10. Buzau 9348 28 0,58

11. Caras-Severin 8115 24 0,85

12. Calarasi 7477 22 0,68

13. Cluj 38447 182 2,51

14. Constanta 31304 69 1,29

15. Covasna 5812 17 0,66

16. Dambovita 17296 46 0,9

17. Dolj 18754 132 1,25

18. Galati 19831 64 0,91

19. Giurgiu 7574 12 0,7

20. Gorj 6438 43 1,32

21. Harghita 6077 25 0,53

22. Hunedoara 14956 90 1,73

23. Ialomita 8044 21 0,89

24. Iasi 32819 75 0,73

25. Ilfov 30310 139 2,22

26. Maramures 15873 140 2,99

27. Mehedinti 5859 14 0,66

28. Mures 17611 78 0,98

29. Neamt 13572 40 1,00

30. Olt 11082 17 0,76

31. Prahova 26914 44 0,7

32. Satu Mare 9353 48 1,73

33. Salaj 7693 24 1,47

34. Sibiu 19467 46 1,49

35. Suceava 20412 79 1,29

36. Teleorman 9613 47 1,27

37. Timis 36464 241 3,89

38. Tulcea 6289 10 0,6

39. Vaslui 12663 29 0,89

40. Valcea 11527 34 0,85

41. Vrancea 8047 29 0,44

42. Mun. Bucuresti 125328 402 2,22

