Zonele cel mai puternic afectate de COVID-19. Capitala si trei judete, numar ridicat de infectari

Lista cazurilor noi, in functie de judet

Municipiul Bucuresti a inregistrat 455 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, are o rata de incidenta de 2,36 la mia de locuitori si un total de 126.658 de infectari in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Timis a raportat 177 de cazuri noi, are 4.03 incidenta la mia de locuitori si 37.120 de infectari in total.Dolj are 101 cazuri noi, 1.37 incidenta la mia de locuitori si 18.996 de infectari in total.Cluj are 138 de cazuri noi, 2.52 incidenta la mia de locuitori si 38.860 de cazuri in total.Judet - Cazuri in total - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 15151 20 2,042. Arad 16846 41 1,443. Arges 20885 19 0,564. Bacau 19938 50 1,135. Bihor 20916 25 0,786. Bistrita-Nasaud 8627 13 0,717. Botosani 10710 36 1,148. Brasov 31179 36 2,469. Braila 9653 6 0,6110. Buzau 9406 14 0,5811. Caras-Severin 8185 10 0,9512. Calarasi 7523 12 0,713. Cluj 38860 138 2,5214. Constanta 31475 40 1,2615. Covasna 5841 - 0,6716. Dambovita 17430 42 0,9717. Dolj 18996 101 1,3718. Galati 19964 26 0,9319. Giurgiu 7642 21 0,8420. Gorj 6555 29 1,4121. Harghita 6106 8 0,5422. Hunedoara 15120 37 1,9423. Ialomita 8084 15 0,8124. Iasi 33034 43 0,7325. Ilfov 30602 96 2,3226. Maramures 16164 70 2,9427. Mehedinti 5914 13 0,7428. Mures 17727 36 0,9829. Neamt 13664 10 0,9430. Olt 11161 21 0,7931. Prahova 27013 25 0,6832. Satu Mare 9466 19 1,733. Salaj 7763 15 1,534. Sibiu 19633 73 1,4235. Suceava 20569 29 1,2336. Teleorman 9659 6 1,1837. Timis 37120 177 4,0338. Tulcea 6322 14 0,639. Vaslui 12757 24 0,940. Valcea 11611 50 0,9341. Vrancea 8086 6 0,442. Mun. Bucuresti 126582 455 2,36