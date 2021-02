Zonele din Romania cel mai grav afectate de COVID-19. Capitala ramane in topul infectarilor. Alte cinci judete au inregistrat peste 100 de cazuri noi

Lista completa a cazurilor, in functie de judet

Municipiul Bucuresti a inregistrat 336 de cazuri noi de COVID-19, in ultimele 24 de ore, are o rata de incidenta de 2,32 la mia de locuitori si un total de 126.918 cazuri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Timis are 287 de infectari noi, 4,1 incidenta la mia de locuitori si 37.407 cazuri in total.Maramures a raportat 169 de cazuri noi, are o incidenta de 3,04 la mia de locuitori si un total de 16.333 de cazuri.Dambovita are 101 cazuri noi, 1,08 incidenta la mia de locuitori si 17.531 de cazuri in total.Cluj are 128 de infectari noi, 2,41 incidenta la mia de locuitori si 38.988 de cazuri in total.Brasov a inregistrat 144 de imbolnaviri noi, are o incidenta de 2,51 la mia de locuitori si 31.323 de infectari in total.Judet - Numar total de cazuri - Cazuri noi - Incidenta la 14 zile1. Alba 15225 74 2,052. Arad 16918 72 1,373. Arges 20926 41 0,574. Bacau 19983 45 1,095. Bihor 20992 76 0,796. Bistrita-Nasaud 8660 33 0,757. Botosani 10762 52 1,128. Brasov 31323 144 2,519. Braila 9671 18 0,610. Buzau 9430 24 0,611. Caras-Severin 8207 22 0,8812. Calarasi 7537 14 0,713. Cluj 38988 128 2,4114. Constanta 31559 84 1,2615. Covasna 5860 19 0,6816. Dambovita 17531 101 1,0817. Dolj 19031 35 1,4818. Galati 20031 67 0,9419. Giurgiu 7663 21 0,8320. Gorj 6610 55 1,4821. Harghita 6134 28 0,5722. Hunedoara 15213 93 1,9823. Ialomita 8113 29 0,824. Iasi 33117 83 0,7725. Ilfov 30681 79 2,3626. Maramures 16333 169 3,0427. Mehedinti 5933 19 0,7328. Mures 17740 13 0,8929. Neamt 13710 46 0,9430. Olt 11187 26 0,7531. Prahova 27042 29 0,6632. Satu Mare 9560 94 1,6933. Salaj 7791 28 1,5234. Sibiu 19689 56 1,5135. Suceava 20650 81 1,2136. Teleorman 9685 26 1,1137. Timis 37407 287 4,138. Tulcea 6344 22 0,6439. Vaslui 12796 39 0,940. Valcea 11655 44 0,9741. Vrancea 8113 27 0,4442. Mun. Bucuresti 126918 336 2,32